20 ديسمبر آخر أجل للتوظيف في القطاع العمومي

حدّدت المديرية العامة للوظيف العمومي تاريخ 20 ديسمبر المقبل، آخر أجل لإتمام عمليات التوظيف في القطاع العمومي للسنة المالية 2018، وتخص عمليات التوظيف القطاعات التي لم يتم فيها تجميد التوظيف، وفق لتعليمة سابقة للحكومة.

وحسبما أورده موقع كل شيء عن الجزائر، فقد وردت مراسلة للمديرية العامة للوظيفة العمومية بتاريخ 4 أكتوبر الجاري، موجهة للأمناء العامين للوزارات وولاة الجمهورية ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية، تقرر فيها تحديد تاريخ 20 ديسمبر كآخر أجل لفتح عمليات التوظيف.

وحسبما ورد في المراسلة فإنه “تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، التي تحدد آجال استكمال عمليات التوظيف بمدة 4 أشهر ابتداء من تاريخ الحصول على الرأي بالموافقة”.

وتؤكد الوثيقة أن المسابقات تشمل القطاعات غير المشمولة بقرار تجميد التوظيف “كون بعض القطاعات غير معنية بتجميد عمليات التوظيف التي تحوز مناصب مالية محررة بعنوان سنة 2017، فآخر أجل لإيداع عمليات التوظيف لا يمكن أن يتعدى كحد أقصى تاريخ 20 ديسمبر 2018.