تايدر: “هذا الجيل يحلم بإهداء الجزائر لقب قاري”
أكد “سفير تايدر” نجم المنتخب الوطني، أنه يحلم بالتتويج بلقب قاري مع الخضر وهذا حلم وهدف الجميع، خاصة بوجود هذا الجيل من اللاعبين.
وقال تايدر في تصريح لموقع “الفاف”: ” في كل مرة تعود للمنتخب وللتربص تكون سعيد خاصة وأنك تمثل بلد بحجم الجزائر والملايين وحتى عائلتك”.
وأضاف: “الحافز يبقى دائما نفسه، أنا هنا في المنتخب لـ6 سنوات ونحلم جميعا بتحقيق لقب للجزائر”.
وتابع: “نريد وبطبيعة الحال إهداء الجزائر لقب قاري ونسعى للذهاب بعيدا وإدخال السرور للجمهور الجزائري”.
وختم كلامه: “مباراة البنين مهمة ونريد الفوز بالنقاط الثلاث حتى نضع قدما في كان 2019”.
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