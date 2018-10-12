" القضاء على شاليهات الشلف قبل نهاية السنة"

أكّد اليوم الخميس بالشلف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، ضرورة القضاء على البناءات الجاهزة قبل نهاية السنة الجارية.

وقال طمار في كلمة ألقاها بمقر الولاية بعد استماعه لعرض حال قطاع السكن بالشلف أنه "ينبغي على السلطات المحلية إيجاد الحلول والقضاء على مشكل البناءات الجاهزة التي تم تشييدها منذ ثمان وثلاثين سنة عقب زلزال العاشر أكتوبر 1980"، مضيفا أن برنامج استبدال السكنات الجاهزة قد عرف إعادة تخصيص الغلاف المالي ثلاث مرات وتسهيلات بما يسمح بالقضاء نهائيا على هذا النوع من السكنات.

وأردف الوزير قائلا : "الدولة فعلت ما يقع على عاتقها والآن لابد أن يكون هناك قرار محلي يأخذ بعين الاعتبار دراسة الملفات العالقة. (...) الوضعية الحالية تحتاج جلسة عمل ودراسة حالة بحالة. (...) الغلاف المالي موجود ولهذا نأمل تصفية ما تبقى من كابوس الشاليهات قبل نهاية السنة الجارية"، كاشفا في ذات الوقت عن رفض 510 ملف (أصحابها مستفيدون من سكنات) وعدم إيداع أزيد من 3431 ملف آخر، فيما يوجد 85 ملفا آخر قيد إجراءات الاستفادة من التمويل.