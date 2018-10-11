ثلاجة GTF 2.0 من إل جي الحلّ الأمثل للحفاظ على الأطعمة الطازجة لأطول فترة ممكنة!

الحفاظ على الأطعمة الطازجة لأطول فترة ممكنة داخل الثلاجة دون الحاجة إلى وضعها في المجمّد! أصبح هذا الأمر ممكنا مع تكنولوجيا Nature Freshمن إل جي التي عزّزت بها ثلاجة GTF 2.0.

وتحتوي ثلاجة GTF 2.0 على تكنولوجيّتين ثانويّتين هما: ™LINEARCooling التي تضمن عملية تبريد متجانس في كل الأوقات، و+™ DoorCooling التي توفّر تبريدا متجانسا في جميع أركان الثلاجة، وتضمن تكنولوجيا Nature Fresh مدّة استهلاك أطول ومظهرا طازجا أكثر للمواد الغذائية.



ويكمن سرّ هذه الثلاجة في توفيرها لدرجة حرارة موحّدة وثابتة في جميع الأوقات، وهو المؤشر الرئيسي للبرودة، وذلك بفضل تكنولوجيا ™LINEARCooling التي تحافظ على تغيّرات درجات الحرارة في حيّز لا يتجاوز ± 0,5 درجة مئوية.

وبفضل تكنولوجيا +™ DoorCooling تصبح درجة الحرارة الداخلية أكثر انتظاما كما أنّها تسرّع عملية التبريد بنسبة %35 مقارنة بنظام التبريد التقليدي. وتقلّص هذه التكنولوجيا بشكل كبير من فوارق درجات الحرارة بين الجزء الداخلي وجانب الباب. فالهواء البارد ينتقل إلى جميع أجزاء الثلاجة وذلك بفضل مراوح هواء التبريد العديدة.



أما منطقة 0 الطازجة Fresh 0 Zone فيتم التحكّم في درجة حرارتها لتستقرّ عند 0 درجة مئوية، وهو ما يجنّب المستخدم متاعب إذابة الثلج قبل الطهي.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ فلتر الهواء+™ HygieneFresh يمكّن من إزالة %99,999 من البكتيريا، ولكنّه أيضا يقلّل من ظهور الروائح الكريهة داخل الثلاجة.

أما من ناحية الكفاءة على مستوى استهلاك الطاقة، فإنّ ثلاجة GTF 2.0 تحتوي على ضاغط خطيّ عاكس من ابتكار إل جي يضمن لها أعلى درجات الكفاءة وذلك من خلال استخدام مكونات أقلّ من تلك الموجودة في الضواغط التقليدية. ونتيجة لذلك، فإنّ الضاغط الخطيّ العاكس يحتوي على نقاط احتكاك أقلّ، الأمر الذي يحدّ من إصدار الضجيج.

ثلاجة GTF 2.0 سهلة الاستخدام، إذ يحتوي تصميمها الخارجي العصري والأنيق على شاشة لمس مزوّدة بالليد تجعل عملية الاستخدام والضبط والتحكم سهلة للغاية، وخاصة بالنسبة إلى وظيفة +™ HygieneFresh وذلك بفضل ميزة ™Smart ThinQ. وتمكّن هذه الأخيرة من القيام بعملية تشخيص للثلاجة انطلاقا من الهاتف الذكيّ، حتى عندما يكون المستخدم غائبا.