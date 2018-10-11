ترامب لن يفرط في 110 مليار دولار!

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه لا يريد وقف الاستثمارات السعودية في أمريكا، وذلك على خلفية اختفاء الكاتب والإعلامي جمال خاشقجي، قائلا: "لا أريد أن أوقف بلدا عن إنفاق 110 مليارات دولار، وهو رقم قياسي في كل الوقت، وندع روسيا تأخذ تلك الأموال ونترك الصين تأخذ تلك الأموال".

وأضاف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تتوقع أن تتلقى قريبا تقريرا بخصوص خاشقجي، دون أن يذكر تفاصيل.

وكان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، قال إنه ينبغي فرض عقوبات على أعلى مستويات الحكومة السعودية إذا ثبت أن الحكومة مسؤولة عن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي ومقتله المحتمل في الوقت الذي يستعد فيه محققون أتراك لدخول القنصلية السعودية في اسطنبول حيث شوهد لآخر مرة.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز ”ينبغي أن أعرف ما الذي حدث... ونحن على الأرجح نقترب من ذلك أكثر مما تعتقدون“.

وزاد الضغط الدولي على السعودية حليفة واشنطن فيما يتعلق بمكان خاشقجي، وهو منتقد بارز للسياسات السعودية، دخل القنصلية للحصول على وثائق من أجل زواجه المرتقب. وقالت خطيبته التركية خديجة جنكيز، التي كانت تنتظره بالخارج، إنه لم يعاود الظهور.