الوكالة الفضائية الجزائرية تسوق خدماتها إلى دول شمال إفريقيا ومنطقة الساحل

أكد المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية عز الدين أوصديق يوم الخميس بوهران أن هيئته تسوق خدماتها إلى بلدان شمال إفريقيا ومنطقة الساحل.

وأبرز السيد أوصديق في تصريح اعلامي على هامش توقيع اتفاقية تعاون بين الوكالة الفضائية الجزائرية والمديرية العامة للغابات للمحافظة على الإرث الإيكولوجي والثروة الغابية بمركز تطوير الأقمار الصناعية أن هيئته تسوق خدماتها إلى بلدان شمال إفريقيا ومنطقة الساحل والمتمثلة خصوصا في الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية حول الكوارث الطبيعية.

وأضاف "لدينا مكتب جهوي للدعم على مستوى مقر المديرية العامة للحماية المدنية بالجزائر العاصمة مهمته تزويد دول شمال إفريقيا ومنطقة الساحل في حال وقوع كوارث طبيعية على غرار الفيضانات وحرائق الغابات ومكافحة الجراد والتصحر بالصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية".

"كل ما تكون هناك كوارث طبيعية نقوم بأخذ الصور عبر الأقمار الصناعية وتحليلها ونزودها للدول المعنية وهذا تجسيدا للالتزام الموقع مع الأمم المتحدة", يشير السيد أوصديق.

وفي مجال التسويق تقوم الوكالة الفضائية الجزائرية ببيع الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية لدول منطقة الساحل وكذا دول العالم وكذا بيع الدراسات والخرائط على غرار ما تم القيام به مع مرصد الساحل وهي منظمة عالمية طلبت دراسات خاصة لموريتانيا والتشاد.

كما تطمح الوكالة الفضائية الجزائرية الى توسيع خدماتها على المستوى الدولي يشير نفس المسؤول.