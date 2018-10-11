حجز أسلحة قرب الحدود الموريتانية

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، الخميس، تسليم إرهابيين اثنين نفسيهما للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار إلى جانب حجز أسلحة على الشريط الحدودي مع موريتانيا.

ووفق بيان للوزارة “في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سّلم إرهابيين (02) نفسيهما، اليوم 11 أكتوبر 2018، للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة”.

واوضح “يتعلق الأمر بالمسمى”زايدي حمدو”، المكنى”أبو أحمد”، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012 و”بربري الحسان”، المدعو”عبد الرحمان”، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2017. الإرهابيان كان بحوزتهما مسدسين رشاشين (02) من نوع كلاشنيكوف وخمسة (05) مخازن وكمية من الذخيرة”.

من جهة أخرى أكد البيان أنه “إثر عملية بحث وتفتيش بتندوف قرب الشريط الحدودي الجزائري-الموريتاني بالناحية العسكرية الثالثة، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، مسدسين رشاشين (02) من نوع كلاشنيكوف وستة (06) مخازن وكمية من الذخيرة”.

وحسب الوزارة فإن “هذه النتائج المحققة من طرف وحدات الجيش الوطني الشعبي على الشريط الحدودي للبلاد، تؤكد على مدى عزم وإصرار قواتنا على الحفاظ على أمن بلادنا وحماية حدودنا الوطنية”.