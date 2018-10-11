روسيا: نجاة رائدي فضاء بأعجوبة

أعلنت وسائل إعلام روسية، أن المركبة من طراز "سويوز" تعرضت لعطل فني بعد انطلاقها بعدة دقائق فقط نحو المحطة الفضائية الدولية، وأكدت نجاة الرائدين الروسي والأمريكي بعد هبوطهما الاضطراري.

أكدت وسائل إعلام روسية نجاة رائدي الفضاء الأمريكي نيك هاغ، والروسي ألكسي أوفتشينين بعد هبوطهما الاضطراري إثر فشل انطلاق مركبتهما من طراز سويوز، صباح اليوم الخميس. وأوضحت وكالة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا) أن طاقم الرحلة عاد إلى الأرض بعد فترة وجيزة من انطلاق المركبة من كازاخستان "بسبب مشكلة في المعزز". إذ كان عليهم أن يرسو في محطة الفضاء الدولية بعد ست ساعات، غير أن عطلاً قد حدث في محرك المعزز بعد دقائق من الإطلاق. ونشرت ناسا مقطع فيديو على موقع تويتر يرصد انطلاق المركبة الفضائية.

وقالت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلا عن مصدر إن طاقم مركبة الفضاء "سويوز" في حالة طيبة ولا يحتاج إلى مساعدة طبية عاجلة بعد خلل في صاروخ يحمل المركبة بعد انطلاقه أجبر الطاقم على الهبوط اضطراريا. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر قوله إن روسيا قررت تعليق كل رحلات الفضاء المأهولة بعد حادث "سويوز".

وأوضحت الوكالة أن المركبة هبطت "بهبوط باليستي"، ويعني ذلك أن الهبوط تم تحت قوة الجاذبية وحدها، باتجاه الأرض وأن فرق البحث، والإنقاذ تتواجد في المنطقة. وكان من المقرر أن ينضم الاثنان إلى الطاقم، الذي يضم ألكسندر غيرست، أول ألماني يقود محطة الفضاء الدولية، ورائدة الفضاء الأمريكية سيرينا أونون تشانسلور والروسي سيرغي بروكوبيف. وكان الثلاثة قد وصلوا إلى المحطة الفضائية في جوان الماضي.