انتصارات متتالية للقضية الصحراوية في المحافل الدولية

أكد الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي أن "حل القضية الصحراوية يكمن في تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في الحرية والاستقلال" ، منوّها بـ "الانتصارات المتتالية التي تحققت للقضية الصحراوية في المحافل الدولية".

وحسب ما نقلت وكالة الأنباء الصحراوية اليوم الخميس ، قال الرئيس غالي في كلمته خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الاستشاري الصحراوي إن "تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه المشروع في الحرية وتقرير المصير وبناء دولته المستقلة سيضمن التعايش والسلم والأمن والاستقرار في المنطقة".

و أشار الرئيس غالي الى أن القضية الصحراوية "تحقق انتصارات متتالية ، فعلى مستوى الاتحاد الإفريقي تم تكريس عضوية الدولة الصحراوية العضو المؤسس للاتحاد، وعلى مستوى أوروبا فإن قرارات محكمة العدل الأوروبية رسخت نهائيا الوضعية القانونية للصحراء الغربية، وأكدت أن المالك الحصري للثروات الطبيعية الصحراوية هو الشعب الصحراوي، وأن الصحراء الغربية والمغرب إقليمان منفصلان".