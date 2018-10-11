رامي يشارك في الترويج لرياضة الملاحة الشراعية في الجزائر.

رامي، العلامة الرائدة في إنتاج العصائر و المشروبات في الجزائر، ترعى الفيدرالية الجزائرية للملاحة الشراعية و ذلك بتنظيم الطبعة الأولى لبطولة الملاحة الشراعية خصيصا لوسائل الإعلام الوطنية بكل أنواعها، و ذلك تحت شعار "معا في أجواء ممتعة".

المرحلة الأولى تنطلق يوم الأربعاء 10 ديسمبر 2018 على مستوى المدرسة الوطنية للرياضات المائية بالجزائر شاطئ، ابتدءا من الساعة 10 صباحا.

كل قارب يمثل وسيلة إعلامية مكونة من أربعة صحفيين و مدرب في رياضة الشراع ، ستعرف هذه المنافسة مشاركة عدة وسائل إعلامية :قناة نوميديا تيفي، قناة شمس تيفي، قناة شمس تيفي، بالإضافة إلى التلفزيون العمومي و الإذاعة الوطنية...

تهدف هذه المنافسة التي ترعاها شركة رامي للمشروبات و العصائر إلى التعريف بقواعد مختلف ألعاب هذه الرياضة التي تشهد تطورا ملحوظا في الجزائر و أيضا إلي تعزيز و تشجيع هذه الرياضة عند الصحفيين و كذلك بناء روابط متينة مع المؤسسات الإعلامية في الجزائر.

للتذكير، شركة رامي المشروب الأول للرياضة في الجزائر، تدعم الفيدرالية الجزائري للملاحة الشراعية منذ عدة سنوات في جميع الفعاليات و البطولات الوطنية و الدولية التي تهدف إلى ارتقاء الرياضات المائية في الجزائر.