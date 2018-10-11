بوعزقي: إعادة بعث بنك الجينات الجزائري للحفاظ على أمننا الغذائي

شدد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، على أهمية إعادة بعث بنك الجينات الجزائري للحفاظ على مختلف أصناف الخضر والفواكه والحبوب والأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال إشرافه على إنشاء مجلس مهني مشترك للمشاتل في إطار، كما قال، سياسة الحكومة لتفعيل القرارات الخاصة بالتوجه للقطاع الفلاحي لأجل تحقيق الأمن الغذائي.

وأوضح بوعزقي أنّ البنوك الجينية تعتبر إحدى الركائز في الحفاظ على الموروث النباتي لضمان الأمن الغذائي، لذلك يتطلب الأمر بعثه على مستوى المعهد الوطني للأبحاث الزراعية

من جهة ثانية، وصف بوعزقي المجلس المنتظر بمثابة إعادة هيكلة في تطوير الشعبة ويسمح للمهنة بأن تكون أداة للرقابة والتصديق ولإنتاج جميع أنواع المادة النباتية وانتاج احتياجات الجزائر من البذور والشتائل.

بالمقابل كشف المدير العام لمجمع الهندسة الريفية محفوظ بوسكة أن احتياجات البلاد من الشتائل تبلغ 150 مليون شتلة منها 55 بالمائة يقوم مجمعنا بتغطيتها.