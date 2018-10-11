سفير الإمارات يشارك بفعالية داعمة لـ”إسرائيل”



قالت صحيفة عبرية، الخميس، إنه في خطوة فريدة جلس السفير الإسرائيلي في واشنطن رون ديرمر إلى جانب نظيره الإماراتي يوسف العتيبة في حفل العشاء السنوي للمعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي في واشنطن، مساء الأربعاء.

وأضافت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، “من النادر أن يشاهد المسؤولون من الدول العربية الذين لا تربطهم علاقات رسمية مع إسرائيل يجلسون علناً مع المسؤولين الإسرائيليين”، في إشارة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت في إشارة الى العتيبة وديرمر “شوهد الاثنان يتحادثان مع بعضهما خلال الحفل”.

وتابعت، “دبلوماسي آخر كان يجلس على الطاولة نفسها هو السفير المصري لدى واشنطن ياسر رضا”، علماً بأن مصر تقيم علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني.

ولم يصدر أي تعقيب إماراتي عن مشاركة سفير بلدها في هذا الحفل.

وقالت هآرتس، “يعتبر كل من العتيبة وديرمر من أكثر السفراء نفوذاً في واشنطن، حيث يتمتع كلاهما بعلاقات وثيقة مع كبار المسؤولين في إدارة ترامب، ومن بينهم صهر الرئيس وكبير المستشارين جاريد كوشنر، ووزير خارجيته مايك بومبيو، وتشترك حكومتا البلدين في عداء مشترك تجاه إيران ووكلائها في الشرق الأوسط”.

ولفتت الصحيفة إلى أن العتيبة تحدث في وقت سابق من هذا العام عن مقاربة بلاده تجاه “إسرائيل” والفلسطينيين في مقابلة مع مجلة “أتلانتيك” وقال: “أعتقد إنه بالنسبة للقضية الفلسطينية، هناك بالتأكيد فرصة تقدم نفسها في مبادرة السلام العربية”. مشدداً “نحن بحاجة إلى معالجة قضية فلسطين”.