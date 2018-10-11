الخضر مطالبون بتسجيل عدد كبير من الأهداف لاستعادة الهيبة

أول نتيجة حققها جمال بلماضي كمدرب لمنتخب الخضر عندما تعادل في غامبيا بهدف في كل شبكة، هي نتيجة سيئة جدا لأنها تحققت أمام منتخب ضعيف لم يفز منذ ثلاث سنوات، وإذا لعب الخضر من أجل الفوز بأي نتيجة أمام بينين، فستكون الخيبة كبيرة بالنسبة للمناصرين، فمن غير المعقول أن تتهيأ الأجواء من لاعبين جميعا باستثناء سليماني في كامل لياقتهم وفي طقس بارد وماطر بالبليدة وأمام أنصارهم، ولا يحققوا الأداء الكبير والنتيجة العريضة، أمام منافس من الخطإ والمغالطة إدراجه ضمن كبار القارة وحتى من ذوي المستوى المتوسط.

ليس أمام المدرب جمال بلماضي وترسانته من طريق سوى شباك حارس البينين، الذي من الفروض أن يلتقط الكرة من داخل مرماه في أكثر من أربع مناسبات على أقل تقدير، وماعدا ذلك فإن الهيبة التي تحدث عنها بلماضي ويحلم بعودتها لن تكون، لأن الذي يتعادل في غامبيا لا يمكنه أن يحلم بالفوز في الكامرون، والذي يفوز على بينين بنتيجة ضعيفة لا يمكنه أن يحلم بالفوز على منتخبات من حجم نيجيريا وأخواتها.

عاش الخضر أحلى أيامهم التهديفية في زمن الناخب الفرنسي كريستيان غوركوف، حيث قصفوا بالسباعية مرتين، الأولى بسباعية مقابل واحد أمام منتخب تانزانيا وهو أقوى من البينين وسبق لهم في تلك الفترة الفوز على منتخب مصر، والمرة الثانية بسباعية نظيفة أمام إثيوبيا وهي أيضا أقوى من البينين وكانت إثيوبيا قد بلغت الدور الأخير من تصفيات مونديال البرازيل وأقصيت أمام نيجيريا، وما عدا ذلك فإن النتائج الثقيلة لا تزيد عن الأربعة أهداف أو ستة كما حدث أمام منتخب لوزوتو.

والجميل في عهد غوركوف أن الأهداف كانت تسجل بطريقة استعراضية وحتى المخالفات كان يتداول عليها عدد من اللاعبين من محرز إلى تايدر إلى غولام، فكانت المقابلات التي يلعبها الخضر في منتهى المتعة ويتابعها كل الجزائريين، والجمهور الكروي يتمنى عودة الروح للهجوم الجزائري من أجل دك شباك خصومه، ولم يحدث مثل هذه النتائج الكبيرة إلا مع جيل الثمانينيات الذي قصف المغرب في عقر داره بخماسية وتونس في ملعب المنزه برباعية، وفاز على أرضه بخماسية أمام مالي وسداسية أمام بينين وسباعية أمام بوركينا فاسو التي كانت تعرف باسم فولتا العليا، أما المنتخبات التي عرفها تاريخ الجزائر، دون هذه الحقبات فكانت تفوز بأقل النتائج سواء أمام منتخبات قوية أم أمام المنتخبات الضعيفة.

لا يمتلك في الوقت الراهن المدرب جمال بلماضي، هدافا من الطراز العالمي، فرياض محرز لم يسجل لحد الآن في الدوري الإنجليزي إلا هدفين، وياسين براهيمي لم يسجل منذ بداية الدوري البرتغالي سوى هدفين وإسلام سليماني الغائب عن مباراة الجمعة لم يسجل منذ بداية الدوري التركي سوى هدف واحد، ولاعبو خط الوسط مصابون بالعقم إذ مازال رياض بودبوز يبحث عن هدفه الأول في الليغا الإسبانية وفي رصيد بن طالب هدف واحد سجله من ضربة جزاء، ويبقى الدبابة الوحيد هو بغداد بونجاح الذي سجل خمسة عشرة هدفا ولكن في دوري متواضع، هو الدوري القطري.

وحتى المدافعون على غير العادة، لم يحققوا هذا الموسم لحد الآن أهدافا، سواء عيسى ماندي أم محمد فارس أم يوسف عطال، ويبقى رامي بن سبعيني الوحيد الذي سجل هدفا في الدوري الفرنسي.

لا يمكن استرجاع الهيبة إلا من خلال قصف المنافسين في الجزائر مهما كان وزنهم بالثقيل، والتسابق لأجل تسجيل الأهداف، والفوز أيضا خارج الديار، فالحديث عن سقوط الخضر أرضا كما يحدث للملاكمين ومحاولة الوقوف على الأرجل، كما قال بلماضي، فيه الكثير من المبالغة، لأن أي مدرب يمتلك رياض محرز وياسين براهيمي، ويواجه على أرضه منتخبا متواضعا مثل البينين، لا يمكنه من تحقيق أي نتيجة غير الفوز حتى ولو استدعى اللاعبين في آخر لحظة ولعب من دون جمهور.