هذا هو آخر أجل لالتحاق التلاميذ المطرودين

حددت وزارة التربية الوطنية تاريخ 18 أكتوبر 2018 كآخر أجل لالتحاق التلاميذ المطرودين الذين تم قبول طلب إعادة إدماجهم فيالأقسام بعد إخفاقهم في امتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا أو لأسباب أخرى.

وتضمن البروتوكول الناظم لعملية إعادة السنة للسنة الدراسية 2019/2018. ، الترتيبات التنظيمية العملية التي تحكم إعادة السنة بالنسبة للتلاميذ الذين لم يستوفوا شروط القبول في القسم الأعلى أنه "يعتبر متخل عن الدراسة كل تلميذ تم قبول طلبه ولم يلتحق بمقاعد الدراسة دون أي مبرر قبل يوم الخميس 18 أكتوبر 2018".

وبهذا يكون التلاميذ الذين تم قبولهم ونشرت أسماؤهم لإعادة السنة بعد أزيد من شهر عن الدخول المدرسي، على موعد مع مقاعد الدراسة من جديد لاستغلال الفرصة التي منحت لهم مرة أخرى.

وحسب نص البروتوكول، فإن أولياء التلاميذ المعنيين قاموا بإيداع طعون وطلبات لإعادة إدماج أبنائهم مرفقة بنسخ من كشوف نقاط الفصول الثلاثة في الفترة الممتدة من 16 إلى 27 سبتمبر، وتم الإعلان عن قرارات مجالس الأقسام عن طريق تعليق نسخة مستخرجة من المحضر في المؤسسات التربوية يوم 3 أكتوبر الجاري ليتم بعدها مباشرة تسجيل التلاميذ المقبولين في المؤسسات وذلك في أجل أقصاه 7 أكتوبر.

كما فتح باب الطعون لدى مديريات التربية في الفترة الممتدة من 3 إلى 7 أكتوبر، في حين سيتم الإعلان عن قرارات اللجنة الخاصة بدراسة الطعون يوم 15 أكتوبر الجاري.