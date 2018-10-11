توقعات بتوقف الأنترنت في العالم لـ 48 ساعة

ينتظر العالم مفاجأة كبيرة تتعلق بخدمة الأنترنت إذ يتوقع أن تتوقف الشبكة العنكبوتية عن العمل خلال الـ 48 ساعة القادمة وذلك بسبب بعض الإجراءات الأمنية الخاصة بحماية الشبكات.

وحذر خبراء من أن هيئة الأنترنت للأسماء والأرقام ICANNستقوم بتبديل مفتاح التشفير، الذي يساعد على حماية نظام أسماء النطاق (DNS)، الذي يساعد مستخدمي الأنترنت على الوصول إلى ما يبحثون عنه في الأنترنت.

ويتخوف خبراء من احتمال توقف الأنترنت عن العمل في العديد من مناطق العالم التي تضم ملايين من المستخدمين، إذ تبديل أسماء النطاق قد يصاحبه بعض الخلل.

وأشار الخبراء إلى أن التأثير الفعلي للعملية سيكون في 11 أكتوبر، وربما يتأثر البعض خلال الـ 48 ساعة من بدء العملية، حيث سيواجه بعض المستخدمين مشكلات في الوصول إلى الشبكة إذا كانوا يستخدمون خادما قديما، إضافة إلى بطء في تحميل بعض صفحات الأنترنت.

وكانت ICANN قد أجرت بعض الاختبارات الأولية، والتي أظهرت أن عملية الاستبدال ستخلق الحد الأدنى من المشاكل. وذكرت الهيئة أن تغيير مفاتيح التشفير أصبح إجراء ضروريا نتيجة التهديدات المتزايدة لبنية الأنترنت التحتية.

و "ICANN" هي منظمة دولية غير ربحية تتولى مسؤولية توزيع مجالات العناوين في بروتوكول الأنترنت، وتخصيص معرفات البروتوكول.