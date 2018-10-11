أسعار النفط في منحى تنازلي

تراجع النفط إلى أدنى مستوياته في أسبوعين اليوم الخميس مواصلا خسائره من الجلسة السابقة وسط اضطرابات في أسواق الأسهم العالمية ومع تأثر الأسعار أيضا بتقرير يظهر ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع.

وانحسرت المخاوف بشأن المعروض بعد نجاة أصول النفط على ما يبدو من الإعصار مايكل الذي ضرب فلوريدا وإن تسبب في حالة وفاة واحدة على الأقل وأضرار واسعة النطاق.

وبحلول الساعة 07:24 بتوقيت الجزائر كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 1.15 دولار بما يعادل 1.4 بالمائة إلى 81.94 دولار للبرميل. ولامس الخام في وقت سابق أدنى مستوياته منذ 27 سبتمبر عند 81.35 دولار بعد أن أغلق منخفضا 2.2 بالمائة يوم الأربعاء.

ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 91 سنتا أو 1.2 بالمائة إلى 72.26 دولار بعد أن تراجعت أيضا إلى أقل سعر منذ 27 سبتمبر. وانخفض الخام 2.4 بالمائة في الجلسة السابقة.