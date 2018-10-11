20 ديسمبر آخر أجل لعمليات التوظيف في القطاع الحكومي

حددت المديرية العامة للوظيف العمومي تاريخ 20 ديسمبر المقبل اخر اجل لإتمام عمليات التوظيف في القطاع العمومي للسنة المالية 2018، وتخص عمليات التوظيف القطاعات التي لم يتم فيها تجميد التوظيف، وفق لتعليمة سابقة للحكومة.

وأوردت مراسلة للمديرية العامة للوظيفة العمومية بتاريخ 4 اكتوبر الجاري، تحوز TSA عربي على نسخة منها، موجهة للأمناء العامون للوزارات وولاة الجمهورية ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية، انه تقرر تحديد 20 ديسمبر كآخر أجل لفتح عمليات التوظيف، واوضحت المراسلة “تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والادارات العمومية واجراءها، التي تحدد اجال استكمال عمليات التوظيف بمدة 4 أشهر ابتداء من تاريخ الحصول على الرأي بالموافقة”.

وتؤكد الوثيقة أن المسابقات تشمل القطاعات غير المشمولة بقرار تجميد التوظيف “كون بعض القطاعات غير معنية بتجميد عمليات التوظيف التي تحوز على مناصب مالية محررة بعنوان سنة 2017، فآخر أحل لإيداع عمليات التوظيف لا يمكن أن يتعدى كحد أقصى تاريخ 20 ديسمبر 2018