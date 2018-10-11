استمرار نفوق الأسماك بالآلاف بسد قروز في ميلة

ما تزال ظاهرة نفوق أعداد هائلة من الأسماك بسد قروز الواقع ببلدية وادي العثمانية جنوب عاصمة الولاية ميلة، متواصلة منذ شهر تقريبا، بشكل رهيب ومخيف ما خلف حالة من الحيرة والخوف وحتى الاستياء وسط سكان الولاية الذين طالبوا والي ولاية ميلة الجديد محمد عمير بفتح تحقيق في القضية والتدخل العاجل لحماية الثروة السمكية بالولاية من الضياع، وذلك عقب تواصل نفوق كميات كبيرة من الأسماك قدرت بالآلاف وجدت تطفو فوق سطح الماء ورمت بها المياه إلى حواف السد على مدى شهر تقريبا، فيما الجهات المعنية تقف موقف المتفرج.

وما تزال أسباب نفوق الأسماك بهذه الأعداد الكبيرة غامضة ومجهولة، رغم استزراعها في السد وخصوصياتها التي تمكنها العيش في مثل هذه المسطحات المائية في ظل حالة اللامبالاة من طرف الجهات المختصة، وتوجد من بين الأسماك النافقة، أعداد كبيرة من ذوات الحجم الكبير التي يصل وزنها أحيانا إلى 5 كلغ.

هذه الظاهرة الغريبة أثارت استغراب الكثير من المواطنين الذين طالبوا بالكشف عن الأسباب الحقيقية لهذا النفوق والوقوف على حجم الأضرار التي أصابت هذا النوع من الأسماك الذي يعيش في السدود، وأخذ التدابير اللازمة للحد من الظاهرة.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن المنطقة التي كانت بها حالات النفوق أكبر من غيرها، تجاورها مساحات فلاحيه زرعت بالخضار على وجه الخصوص، ويلجأ أصحابها إلى رشها بالمبيدات وتغذيتها بالأسمدة ومواد كيماوية أخرى، إضافة إلى أن مياه الصرف الصحي الملوثة تصب بالسد مباشرة، ناهيك عن عمليات السقي غير الشرعي وغير المرخص والذي يتم دون مراقبة.

وكانت المرة الأولى التي سجلت فيها الظاهرة، تزامنت مع بداية فصل الحر (شهر جوان)، حيث تكون الحرارة تضافرت مع عوامل أخرى، لتتسبب في نفوق السمك.