فرنسا بطلة العالم تحلم بمواجهة المنتخب الوطني !

كشف رئيس اتحاد الكرة الفرنسي نويل لوغريت، بأنه لا يزال يحلم بالتواجد في الجزائر لأجل لعب مباراة ودية بين الجزائر وفرنسا، قبل نهاية ولايته الحالية على رأس الاتحاد في عام 2020.

وقال لوغريت في مقابلة مع صحيفة "واست فرانس" الفرنسية "هناك مكان أحلم بالتواجد فيه ومشاهدة المنتخب الفرنسي يلعب فيه، وهو الجزائر، للأسف الظروف السياسية والأمنية لم تجتمع كي يتحقق ذلك، أتمنى أن تجري هذه المباراة يوماً ما، ولكن ليس في وقت بعيد".

وكان المنتخبان الجزائري والفرنسي قد التقيا في عام 2001 بباريس في مباراة ودية، انتهت بفوز "الديوك" برباعية مقابل هدف واحد، وسجل الهدف الجزائري الوحيد، جمال بلماضي من ضربة حرة مباشرة سكنت شباك الحارس السابق فابيان بارتيز.

وشهدت المباراة حضوراً جماهيرياً غفيراً من مختلف الجاليات العربية وخاصة الجزائرية، التي وجدت الفرصة مناسبة للاحتفال بلعب المنتخب الوطني أول مباراة له على الأراضي الفرنسية، لكن حماس المشجعين الزائد دفعهم لاقتحام أرضية الملعب قبل نهاية المباراة بربع ساعة ما تسبب في توقفها وعدم إكمالها.

ومنذ ذلك الوقت، توالت الدعوات خاصة من الجانب الفرنسي ببرمجة مباراة ودية بين المنتخبين بالجزائر، لكن كل المبادرات لم تعرف طريقها للعديد من الأسباب.