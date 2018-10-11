الرئيس بوتفليقة يرفع التجميد عن مشروع المستشفى الجامعي بورقلة

أصدر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قرارا برفع التجميد عن مشروع المستشفى الجامعي بورقلة.

وكشف والي ولاية ورقلة عبد القادر جلاوي،اليوم، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد أعطى موافقته النهائية وأصدر قرارا لرفع التجميد عن مشروع بناء المستشفى الجامعي بورقلة.

وكانت السلطات قد قامت قبل سنوات بتجميد مشاريع إنجاز 5 مستشفيات ومراكز صحية كبرى، من بينها المستشفى الجامعي بورقلة ، وهذا في إطار سياسة ترشيد الاستهلاك التي انتهجها الحكومة آنذاك.