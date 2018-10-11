هل يلعب كريم بن زيمة ضمن المنتخب الجزائري ؟

رد مهاجم ريال مدريد كريم بن زيمة، ونجم المنتخب الفرنسي سابقا، على تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوغريت، التي قال فيها إن أبواب المنتخب الفرنسي مغلوقة في وجه بن زيمة، في وقت تساءلت الصحافة الفرنسية إن كان بن زيمة سيلعب لصالح ألوان منتخب آخر، مرجحة أنه في حالة ما اختار اللعب لفريق آخر فسيكون للمنتخب الجزائري.

وقال موقع TéléLoisir إنه من المرجح أن يلعب بن زيمة لصالح ألوان الجزائر، البلد الأصلي لكريم بن زيمة.

وكان رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قد أغلق الباب أمام إمكانية العودة إلى الفريق الفرنسي في الصيف الماضي، وقال إن “المُنتخب الفرنسي إنتهى بالنسبة لكريم بنزيما “، وأضاف:”أعتقد أن بنزيما لن يعود مرة أخرى إلى المنتخب بسبب قضية فالبوينا وأيضاً بسبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة وسوء لياقته البدنية ”

ومن جهته قال كريم جزيري (وكيل أعمال بن زيمة) على تدوينة له عبر تويتر، مخاطبا لوغريت “كنت قد وضعت بالفعل حدا لمسيرة بنزيمة الدولية في جوان 2018 .. ما الغاية ؟” وأضاف ” اكتب إلى الفيفا واتركه يلعب لمنتخب آخر وسنرى إن كان قد انتهى”.

ولم يذكر جزيري الفريق الآخر الذي يمكن أن له بن زيمة، لكنه على الأرجح المنتخب الجزائري، باعتبار أن كريم بن زيمة من أصول جزائرية.