براهيمي يُقرّر الرحيل عن “بورتو”

كشفت صحيفة “أبولا” البرتغالية، أنّ براهيمي في طريقه لتوديع نادي بورتو، خاصة وأن عقده ينتهي في الصائفة المقبلة وسيكون حرا من أي التزام.

نادي بورتو كان في كل مرة يبحث عن السبل التي تجعله يجدد عقد النجم الجزائري، لكن كل الأمور توحي إلى غير ذلك.

فيبدو أن “براهيمي” قد اتخذ قراره بالفعل، وسيبحث عن فريق آخر في الميركاتو الصيفي المقبل، وكل من نادي إنتر ميلان وروما يترقبان الوضع.

من جهة أخرى، قد يستفيد بورتو من بعض الأموال في حالة بيعه في الميركاتو الشتوي، وهو أمر وارد في ظل وجود بعض العروض.