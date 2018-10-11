اهتمام الجزائر باستيراد القمح الروسي يحدث طوارئ في فرنسا !

تساءلت وكالة الأنباء الفرنسية في تقرير لها نشر اليوم " هل سيقول الخبازون الجزائريون وداعا للقمح الفرنسي" بسبب ما أسموه اهتمام الجزائر باستيراد القمح من روسيا.

ونقلت ذات الوكالة تصريحا لمحمد بلعبدي المدير العام للديوان الوطني للحبوب قوله إن الجزائر تهتم كثيرا باستيراد القمح الروسي

وأضاف التقرير أنه وفقًا لموسكو، فإن وفدا من الجزائريين زار روسيا، وينتظر أن يتم اتخاذ قرارًا “استنادًا إلى نتائج دراسة عينات من القمح الروسي التي ستصدر قريباً إلى الجزائر”.

وتأخذ وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية هذا التهديد على محمل الجد، وفي أوائل سبتمبر ، أعلن وزير التجارة الفرنسي أنه سيزور الجزائر في الربع الأول من عام 2019 ، وسيتدارس القضية مع المسؤولين في الجزائر.

بالنسبة لمصدر جزائري قريب من هذه القضية، لم تذكر فرانس برس اسمه، فإن الجزائر “ليست مستعدة بعد” لتغيير القمح الفرنسي بالروسي، حيث قال: “يتطلب الأمر نوعية جيدة لصنع الرغيف، لكن هناك أيضًا المعايير السياسية”.

وتعتبر الجزائر حتى الآن أول مستورد للقمح الفرنسي، حيث تتحصل تقريبا على نصف الكميات المصدرة من القمح الفرنسي خارج الاتحاد الأوروبي، ووفقا لفرانس برس فإن فرنسا ما زالت تصدر إلى الجزائر حوالي 4.3 مليون طن من القمح في 2017/2018 ، وفقاً للأرقام الرسمية.

ومن النقاط البارزة التي تعتني بها الجزائر في استيراد القمح، ما يتعلق بالسعر، ورغم ان سعر القمح الفرنسي يتراوح حاليا 20 دولارًا للطن وهو أرخص بنحو 8 إلى 10 ٪ ، إلا أن طرق الجزائر لأبوبا روسيا قد يؤثر بشكل كبير على السوق، وبالتالي على الأسعار الفرنسية.

وبحسب الفرنسيين فإن التحدي بالنسبة للروس هو إظهار أن القمح الروسي ذو جودة ويتوافق مع المواصفات الملحة التي يتضمنها دفتر الشروط الجزائري.