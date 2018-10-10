جائزة بـ200 مليون من عند أويحيى!

استحدث الوزير الأول أحمد أويحيى، جائزة وطنية قيمتها 200 مليون سنتيم، للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة والمساهمة في التنمية الاقتصادية.

ونشر العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا يتضمن استحداث جائزة وطنية للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة المبتكرة، التي وضعت حيز التنفيذ منتجًا (سلعة أو خدمة) أو طريقة إنتاج جديدة أو محسنة بشكل كبير، بالإضافة إلى تلك التي اعتمدت طريقة تسويقية أو تنظيمية جديدة في ممارسات المؤسسة أو في تنظيم مكان العمل أوالعلاقات الخارجية.