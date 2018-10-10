الأمم المتحدة توجه صفعة موجعة للنظام المغربي

شكل النقاش العام للجنة الرابعة للأمم المتحدة المكلفة بالسياسات الخاصة وتصفية الاستعمار التي انطلقت مساء أمس الأول بنيويورك فرصة لعديد الوفود للتأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. من جهته اعتبر سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالجزائر، عبد القادر الطالب عمر، استئناف المفاوضات حول النزاع في الصحراء الغربية، في جنيف بداية ديسمبر المقبل، ”مكسبا لقضية الصحراء الغربية، باعتبارها قضية تصفية استعمار وتأكيد على أنها ليست نزاع جهوي”.

وفي الوقت الذي توشك فيه العشرية الدولية الثالثة للقضاء على الاستعمار على نهايتها في سنتين دعت معظم الوفود مرة أخرى إلى إنهاء الوضعيات الاستعمارية التي لاتزال مستمرة على مستوى 17 إقليما مدرجا في جدول أعمال اللجنة. في هذا الصدد، أشار ممثل السلفادور روبن آرماندو أسكالانتي الذي تدخل باسم مجموعة بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي إلى أن مسار تصفية الاستعمار يعتبر من التحديات الأكثر أهمية للأمم المتحدة، متأسفا لعدم استكمال مسار تصفية الاستعمار ودليل ذلك وجود 17 إقليما غير مستقل حتى الآن. كما جدد ذات المتحدث دعم المجموعة التي يمثلها لجميع اللوائح التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي التي تهدف إلى التوصل إلى حل سياسي دائم يفضي إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي. من جانبه، أكد ممثل الاوروغواي، لويس هوميروبارموديز آلفاريز على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، معربا عن أمله في تنظيم استفتاء لتقرير المصير في هذا الإقليم وذلك طبقا للقانون الدولي.

أما ممثل الاكوادور ماريوزامبرانوأورتيز الذي شارك في هذا النقاش فقد أعرب عن ارتياحه لبعث المفاوضات بين جبهة البوليساريووالمغرب مجددا التأكيد على حق الشعوب في تقرير مصيرها. وتابع قوله إن ”الاستعمار الذي لايزال مستمرا على مستوى الاقاليم الـ17 المحتلة يحول دون تطور الشعوب سيما في المجال الاقتصادي”. في ذات السياق شبه جيري ماتيوز ماتيجالا ممثل جنوب افريقيا، الوضعية في الصحراء الغربية ”بالشوكة المؤلمة في خاصرة افريقيا” متأسفا لبقاء 17 إقليما مستعمرا حتى الآن في سنة 2018 حيث لازالت شعوبها تعاني من التنكر لحقها في تقرير المصير وذلك انتهاك لحق إنساني أساسي بمقتضى مواثيق الأمم المتحدة”. كما تساءل ”كم من الأطفال الصحراويين الذين سيكبرون في ظل تلك الظروف ويكافحون من اجل حقوقهم الأساسية”.

ونوه في هذا الصدد بالأحكام التي اصدرتها محكمة العدل الأوروبية والمحكمة العليا الجنوب افريقية حيث اعترفتا بسيادة الصحراء الغربية كما ادان ممثل جنوب افريقيا الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية للشعب الصحراوي. من جانبه، أعرب ممثل موزمبيق، أنطونيو غوماندي خلال النقاش عن اسفه للتقدم المحتشم المسجل فيما يخص مسألة الصحراء الغربية والذي كان من شأنه ـ كما قال ـ أن يسمح للشعب الصحراوي بممارسة حقه الثابت في تقرير المصير. أما مندوب ترينيتي وطوباغو، فلاديمير كورت سين بودوفقد ذكر خلال مداخلته باللائحة 1514 للجمعية العامة الاممية التي أقرت الحق الثابت لتقرير المصير وسمحت باستقلال عديد الاقاليم في افريقيا والكاريبي والهادئ. وفي ظل هذه النجاحات المسجلة انتقد ذات المندوب الجمود الذي يوجد عليه حاليا مسار تصفية الاستعمار مؤكدا على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.