"لوندا" ترد على لطفي "راينا راي"

أكد الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، اليوم الأربعاء في بيان له، أن الملحن و العازف، لطفي عطار، يقبض

"حقوقه كموزع موسيقي" للأغنية "يا زينا ديري لاتاي"، المستقاة من التراث العام و التي تم استغلالها في ومضات إشهارية.

و كان مغني "يا زينا" قد أعلن عن اعتزامه رفع دعوة قضائية من أجل "استرجاع" حقوقه كملحن" لهذا العمل الفني.

و في رده للملحن لطفي عمار, أوضح الديون الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة أن مصمم الومضة الإشهارية التي بثت عبر قنوات تلفزيونية جزائرية قد "قام بإعادة التأليف الموسيقي فقط دون استعمال التوزيعات التي جاء بها الملحن الشهير ل"يا زينا " و هي الأغنية التي أدتها من جديد فرقة راينا رأي سنة 1983.

و يشير ذات البيان إلى أن"المطالبة بالإتاوات المتعلقة بالومضات الاشهارية تقتضي معالجة تحتسب على أساس حق حصري مقارنة بالقانون المعنوي"، مضيفا في هذا الصدد, أن الديوان قد طلب" ترخيصا من كافة ذوي الحقوق، بما فيهم المغني ، في حالة ما إذا قام مصممو الومضات الإشهارية باستغلال هذه الأغنية التي طرأت عليها تغييرات موسيقية "أجراها عضو الأوندا منذ سنة 1994، لطفي عطار، حسب ما جاء في نفس المصدر.

و كان لطفي عطار قد صرح أنه ملحن أغنية "يا زينا ديري لاتاي" و أنه يطالب على هذا الأساس الحصول على حقوق التوزيع الموسيقي التي لم يتحصل عليها إلى يومنا هذا, على حد تعبيره.

و ذكر الموسيقار الذي ينتمي إلى الفرقة الموسيقية الشهيرة "راينا راي" أنه قام سنة 1993 ، بإيداع ملف لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلف من أجل المطالبة بحق "تلحينه" لأغنية يا زينا"، معترفا بأن كلمات هذه الأغنية مأخوذة من التراث الشعبي.