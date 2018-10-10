بولينيزيا تحرج فرنسا في انتظار الجزائر

قرر حزب انفصالي بولينيزي، رفع دعوى قضائية ضد فرنسا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بعد قيامها على مدار 30 سنة بتجارب نووية على الأراضي البولينيزية الخاضعة للسيطرة الفرنسية. ويفتح هذا الموضوع من جديد ملف التجارب النووية الاستعمارية في الجزائر، الذي رغم الأضرار الفادحة، بقي بعيدا عن المعالجة.

كسرت بولينيزيا التي تمثل مجموعة "مقاطعات فرنسية في ما وراء البحار"، تقع جنوبي المحيط الهادي، حاجز الصمت الدولي حول الأضرار التي خلّفتها التجارب النووية، وقرر زعيمها الانفصالي أسكار تمارو رفع دعوى قضائية ضد فرنسا أمام محكمة الجنايات الدولية بتهمة ارتكابها جرائم ضد الإنسانية، حسب ما أعلنه أمس الأول بنيويورك أمام لجنة أممية.

وقال تمارو في حديثه أمام اللجنة الأممية المتخصصة في المواضيع المتعلقة بتصفية الاستعمار، إن "هذه الملاحقة القضائية هدفها محاسبة كل الرؤساء الفرنسيين الأحياء منذ بداية التجارب النووية ضد بلادنا". وأبرز أن هذا الإجراء "واجب تجاه كل الذين توفوا بسبب مخلفات التجارب النووية الفرنسية". وأضاف تمارو: "خلافا للخطاب الفرنسي، لم نقبل بحصول هذه التجارب على أرضنا.. لقد فرضت علينا مع التهديد المباشر بإقامة نظام عسكري في حال رفضنا".

وتعرضت بولينيزيا التي تسعى للاستقلال من فرنسا، إلى عدة تجارب نووية بين 1966 و1996 في الجزر الصخرية موروا وفنقاتوفا. وبلغ عدد التجارب في هذه الفترة 193، كان لها أثر كبير على البيئة وعلى السكان. ورغم إصدار فرنسا قانونا لتعويض ضحايا هذه التجارب، إلا أنه جرى الالتفاف على حقوق الكثير من المتضررين.

وتحدثت مواقع فرنسية بعد هذا الخبر، عن ضعف حظوظ قبول الدعوى القضائية أمام محكمة الجنايات الدولية، لكون هذه المحكمة مختصة فقط في الجرائم المرتكبة بعد 1 جويلية 2002. أما الجرائم التي ارتكبت قبل هذا التاريخ، فيحق فقط لمجلس الأمن أن يخطر محكمة الجنايات الدولية. والمعروف أن فرنسا تمتلك مقعدا دائما في مجلس الأمن الدولي، ولديها حق الفيتو الذي يمنع صدور أي قرار منه، وهو ما يجعلها قادرة على عرقلة أي خطوة من هذا النوع.

هل تسير الجزائر على خطى بولينيزيا؟

وسبق للجزائر، على غرار بولينيزيا، أن تعرضت لاستباحة أراضيها التي أقامت عليها فرنسا تجارب نووية، إلا أن السلطات في البلاد لم تبادر إلى خطوة من هذا النوع لإحراج فرنسا على المستوى الدولي، ولم تعمل بالشكل الكافي للحصول على تعويضات للمتضررين، بل اكتفت فقط بتقديم اقتراحات للجانب الفرنسي من أجل تعويض ضحايا التجارب النووية الاستعمارية في الجنوب الجزائري، وذلك بعد أن استبعد ما يعرف بـ "قانون موران" الذي اعتمدته فرنسا في 2010، الجزائريين الضحايا من التعويض، على الرغم من الدعوات التي لا تتوقف لإيجاد حل لهذه المأساة المستمرة منذ عشرات السنوات.

وكان وزير المجاهدين الطيب زيتوني، قد كشف في جانفي الماضي، عن اقتراحات جديدة ستسلمها الجزائر للجانب الفرنسي، تتعلق بملف التعويضات، وأشار إلى التحضير لاجتماع اللجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية المكلفة بدراسة ملف التعويضات الخاصة بالتفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر، التي سيتم خلالها تقديم اقتراحات جزائرية جديدة للجانب الفرنسي".

وتتعلق هذه الاقتراحات بتعويض الجماعات والأفراد المتضررين من الإشعاعات النووية، الذين أعدوا ملفات وسلّموها للجانب الفرنسي، بالإضافة إلى تعويضات عن المحيط، حيث تبلغ الأراضي المتضررة من الإشعاعات مساحة "تفوق 100 كلم مربع". ويقترح الجانب الفرنسي على الجزائر الاكتفاء بتطبيق قانون موران المخصص لتعويض ضحايا التجارب النووية، إلا أن السلطات الجزائرية، تبدي تذمرها من استثناء قانون موران (قانون الاعتراف وتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية) للضحايا الجزائريين من التعويض، على الرغم من مراجعته سنة 2013 وصدور عدة مراسيم حول هذا الموضوع.

وبحسب الإحصائيات التي نشرتها مجلة الجيش في الذكرى 57 المصادفة للتفجيرات النووية بالصحراء الجزائرية، فقد تم إيداع 782 ملف حتى يومنا هذا على مستوى مصالح قدامى المحاربين في الجزائر. وفي سنة 2015 وحدها، تم دراسة 32 ملفا قوبلت بالرفض بداعي أن الأمراض المذكورة غير مضمنة في قائمة الأمراض المعترف بها في "قانون موران" وبمبرر أن فترة ما بعد 1967 غير مدرجة في هذا القانون.

الجزائر بحاجة إلى ملف قوي

وتقول المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، المختصة في هذا الملف، إنه لا شيء يمنع الجزائر، سواء من الجانب الرسمي أو عبر منظمات المجتمع المدني، من إتباع الخطوة البولينزيانية ومتابعة فرنسا أمام محكمة الجنايات الدولية، إلا أن ذلك يتطلب قبل ذلك تأسيس ملف قوي. وتشير المحامية إلى أن فرنسا عملت على إخفاء حقائق جرائمها النووية في الجزائر، حتى لا يتمكن الضحايا من الحصول على حقوقهم.

وتبرز المحامية التي سبق لها إلقاء محاضرة حول ملف التجارب النووية في مجلس الشيوخ الفرنسي، إلى أن هناك مساحات شاسعة من الجزائر تلوثت بفعل التجارب والتفجيرات النووية، بفعل عامل الرياح الذي نقل الغبار الملوث إلى مناطق تجاوزت حتى الحدود الجزائرية. ولا تستبعد أن يكون العدد المرتفع للسرطانات في البلاد نتيجة لهذه التجارب، إلا أن ذلك يتطلب عملا كبيرا لإثبات هذه الوقائع، يمكن بعد ذلك تحويلها إلى ملف قضائي.