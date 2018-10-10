الخارجية لمسؤول أممي: تجاوزت حدود مهمتك

أكدت وزارة الخارجية، الأربعاء، أن المقرر الخاص لمجلس حقوق الانسان حول حقوق المهاجرين فليبي غونزاليس موراليس الذي طالب الجزائر بوقف ترحيل المهاجرين غير الشرعيين “تجاوز حدود مهمته”.

وجاء ذلك في بيان ردت فيه على تصريحات لموراليس على هامش زيارته إلى النيجر دعا فيها إلى وقف ترحيل المهارجين الغير شرعيين وزعم فيها وجود تجاوزات بحقهم خلال عمليات الترحيل.

وحسب بيان الخارجية فإن الجزائر ترفض جملة وتفصيلا تصريحات المسؤول الأممي معتبرة أنه “”تجاوز حدود مهمته وصدّق ادعاءات الأشخاص الذين تم نقلهم إلى الحدود بسبب الإقامة غير الشرعية”.