“براهيمي” ضمن إهتمامات “مورينيو” الشتوية !!

كشف موقع “كوث أوفسايد” الإنجليزي أن مدرب نادي مانشستر يونايتد “جوزي مورينيو”، مهتم بالتعاقد مع النجم الجزائري ياسين براهيمي.وقال الموقع الانجليزي بأن التقني البرتغالي معجب كثيرا بمستوى نجم بورتو، الذي يقدم مستوايات كبيرة منذ الموسم الماضي.

وذكر الموقع أن مورينيو يريد إلى جانب براهمي لاعب ومدافع بنفيكا البرتغالي “روبن دياز” خلال الميركاتو الشتوي.

يذكر أن عقد براهيمي ينتهي صيف 2019، حينها سيصبح لاعب حراً و يمكنه الإنتقال لمانشستر يونايتد بالمجان.