الجزائر ترفض "جملة و تفصيلا" وتدين بشدة تصريحات فليبي غونزاليس موراليس



أكدت الحكومة الجزائرية يوم الأربعاء رفضها "جملة وتفصيلا" لتصريحات المقرر الخاص لمجلس حقوق الانسان حول حقوق المهاجرين فليبي غونزاليس موراليس معربة عن "استغرابها" لمحتوى الندوة الصحفية التي نشطها عقب زيارته للنيجر.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن "الحكومة الجزائرية سجلت باستغراب محتوى الندوة الصحفية للسيد فليبي غونزاليس موراليس المقرر الخاص لمجلس حقوق الانسان حول حقوق المهاجرين عقب زيارته للنيجر".

وفي هذا الشأن أكدت وزارة الشؤون الخارجية أن الحكومة الجزائرية "ترفض جملة وتفصيلا تصريحات هذا الأخير" مؤكدة أنه "تجاوز حدود مهمته" و"صدّق ادعاءات الأشخاص الذين تم نقلهم إلى الحدود بسبب الإقامة غير الشرعية".