تم اليوم الأربعاء، إيداع الشاب الذي حاول تخريب تمثال عين الفوارة الحبس المؤقت، وتأجيل الفصل إلى يوم 16 أكتوبر.

حيث أكدت الخبرة القضائية الخبرة القضائية أن الفاعل لم يكن في وعيه أثناء قيامه بفعلته.

إذ قدم أهل الضحية وثائق تثبت انه كان يعالج بمستشفى عين عباسة، وخرج دون تناول دواءه المهدأ وحين قيامه بفعل التخريب كان في أوج حالته الهستيرية.

في حين وجهت اليه تهمة تحطيم والإعتداء على معلم أثري.

وحاول الشاب الذي يعمل كعون نظافة في بلدية سطيف، أمس الثلاثاء تحطيم تمثال عين الفوارة الذي يعتبر احد رموز مدينة الهضاب العليا.

إلا ان المواطنين منعوه من تحطيم عين الفوارة، للتذكير فإن التمثال تم ترميمه مؤخرا فقط بعدما تعؤض للتحطيم على يد شخص ىخر منذ أشهر.