“VFS”.. لا تتأخروا عن موعد طلب “الفيزا” وإلا سنلغي طلبكم!!

أعلن المركز الدولي لطلب تأشيرة فرنسا بالجزائر “VFS”، اليوم الأربعاء أن أي تأخر عن الموعد المحدد، سيعرض طالب التأشيرة إلى إلغاء الموعد.

حيث نشر المركز إعلانا عبر صفحته الرسمية على “الفايسبوك”، يطالب فيه عملاءه بالوصول إلى المركز ب 15 دقيقة قبل الموعد.

وأضاف، أنه ولأسباب تنظيمية أي تأخر عن الموعد المحدد، سيجعل المركز يلغي الموعد، وعلى طالب التأشيرة الإنتظار لتحديد موعد جديد بعدما يستدعيه المركز.