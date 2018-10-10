بريد الجزائر.. ترسيم أزيد من 5 آلاف عامل

أكد المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر عبد الكريم دحماني، اليوم الأربعاء، بأن مؤسسة بريد الجزائر قامت بترسيم 5511 عامل مؤقت، وآخر دفعة لهؤلاء تضمنت ترسيم 927 عامل في وظائفهم يوم أمس في إطار اليوم العالمي للبريد.

وقال دحماني للإذاعة الجزائرية، إن عملية التوظيف التي تقوم بها المؤسسة من أجل سد العجز على مستوى الشبكة البريدية، حيث تم فتح 2811 منصب شغل نصف هذا العدد موجه إلى شبكة التوزيع بما في ذلك سعاة البريد وعمال التوزيع البريدي وذلك تداركا للنقص المسجل في هذه المناصب وبسبب التقاعد المسبق الذي سجل بريد الجزائر تقاعد 6 آلاف موظف في ظرف سنتين.

وأضاف المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر بأن مؤسسة بريد الجزائر تتضمن أزيد من 3800 مكتب بريد وما يزيد عن 25 ألف عامل يقدمون خدمات لما يفوق 22 مليون زبون بمعدل 2.8 مليون معاملة يوميا وكذا 21500 محطة تقوم بخدمات عبر الشبكة البريدية للزبائن، كما تعرف الشبكة البريدية انتشارا واسعا في كل المدن والمناطق الحضرية والريفية تقدم من خلالها خدمات بريدية ومالية ونقدية متطورة.

وبشأن تذمر المواطنين من تعطل الخدمات وتأخرها في مكاتب البريد، قال إن بريد الجزائر يعمل الآن على إصلاح شبكة الاتصالات من خلال محورين أساسيين، الأول يتعلق بربط المكاتب البريدية بحلقة متخصصة لاتصالات الجزائر بعدما كان يشتغل ثلثي مكاتب البريد بشبكة الهاتف النقال "موبي-كونكت"، المحور الثاني وهو أساسي ومن المنتظر أن يحقق نتائج كبيرة - حسب مدير المؤسسة - وهو رفع سرعة تدفق الأنترنيت إلى 2 ميغا بايت ما سيعطي شبكة متناسقة عن طريق الألياف البصرية تحقق خدمات بدون انقطاع مؤكدا بأن 1600 مكتب بريدي تم إيصالها بهذا النظام إلى غاية إتمام العملية في كافة المكاتب البريدية عبر الوطن مع نهاية السنة الجارية.