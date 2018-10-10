مقتل “طاكسيور” وسرقة سيارته في الأغواط

عثر مساء اليوم الاربعاء مواطنون على جثة المدعو “منير حداد” مرمية على حافة الطريق في المدخل الشمالي لمدينة الأغواط،الضحية يعمل سائق سيارة أجرة في حين لم يتم العثور على سيارته،

المجني عليه يبلغ من العمر 28 سنة وأب لطفل مقيم بحي 500 سكن بالأغواط،

وقد تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الإستشفائية أحميدة بن عجيلة بالأغواط،

وقد فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا من أجل كشف ملابسات القضية.