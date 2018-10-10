"الفاف" تقرب الأنصار من المنتخب بطرق حديثة مع العديد من الهدايا

قررت خلية الإعلام التابعة للإتحاد الجزائري لكرة القدم، تقديم بعض الخدمات لمناصري الخضر من أجل تقريبهم أكثر من المنتخب، من خلال بعض التطبيقات التكنولوجية بحسب ما أعلنت عنه صفحة "الفاف" على "الفايسبوك".

وأكدت الخلية أن الأنصار بإمكانهم الظفر بقميص للمنتخب الوطني بعد لقاء البينين، من خلال تطبيق "تشاكر سيلفي" بإرسال صورهم من ملعب مصطفى تشاكر لبريد الصفحة، والصورة التي تحصد أكبر عدد ممكن من الإعجاب ينال صاحبها قميص أصلي للخضر.

كما سيكون بإمكان محبي "محاربي الصحراء" التقرب أكثر من المنتخب من خلال تطبيق "فاف بووك" والذي يشمل العديد من البرامج التي من دورها فتح اسوار المنتخب للجمهور الرياضي..