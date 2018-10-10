تقرير أممي أسود ضد الجزائر

دعا المقرر الأممي الخاص للأمم المتحدة حول حقوق المهاجرين، السلطات الجزائرية إلى "الوقف الفوري" لعمليات طرد المهاجرين الأفارقة إلى النيجر. يأتي ذلك بعد وقوف فريق الأمم المتحدة الذي أوفد إلى النيجر، على ما اعتبره "انتهاكات لحقوق الإنسان" شابت عمليات ترحيل المهاجرين من الجزائر.

بلغة صارمة، طالب فيليب غونزاليز موراليس، المقرر الأممي الخاص للأمم المتحدة في تقرير أعده، السلطات الجزائرية بالكف عن عمليات الترحيل. وقال موراليس في تقرير أرسل نسخة منه إلى وكالة الأنباء الفرنسية: "أدعو السلطات الجزائرية إلى الوقف الفوري لعمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين الأفارقة نحو النيجر"

وورد في التقرير الذي تم إنجازه بعد مهمة تحقيق لوفد من الأمم المتحدة في النيجر، بداية أكتوبر، اتهامات خطيرة للسلطات الجزائرية بخصوص التعامل مع المهاجرين المرحلين، ينتظر أن تثير جدلا حقوقيا واسعا في الجزائر. وبحسب المقاطع المنشورة في التقرير، فإن السلطات الجزائرية قامت بـ "الإغارة على الأماكن التي يقيم فيها المهاجرون منذ عدة سنوات، التي ولد ودرس فيها أولادهم في الجزائر". وأضاف أن قوات الأمن الجزائرية، كانت "تداهم المهاجرين في عز الليل، ولا تترك لهم حتى الوقت ليرتدوا ملابسهم ويأخذوا أغراضهم ومدخراتهم المالية". وتابع التقرير بأن المهاجرين كان يتم اقتيادهم إلى مراكز السلطة، بعد تعرضهم "للاعتداء"، ثم يتم نقلهم إلى الحدود مع النيجر، حيث يجبرون على قطع الحدود مشيا على الأقدام.

وبحسب تقارير منظمة الهجرة الدولية، فإن الجزائر قامت بترحيل 35 ألف و600 مهاجر منذ سنة 2014، من بينهم 12 ألف منذ سنة 2018، وأكثر من 8 آلاف مهاجر من إفريقيا الغربية منذ سبتمبر 2017. بالمقابل، أشاد التقرير الأممي بالجهود التي تقوم بها النيجر كبلد عبور نحو أوربا، رغم فقره الشديد من الموارد المالية. ودعاها في الوقت نفسه إلى تعديل القانون الخاص به حول الاتجار بالبشر، لأنه "يعاقب المهاجرين أكثر من المهربين".

والمعروف أن الأمم المتحدة تتعقب الجزائر منذ السنة الماضية حول ملف ترحيل اللاجئين الأفارقة. ففي شهر ماي الماضي، أوفدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فريق عمل إلى النيجر من أجل التحقيق في ظروف ترحيل السلطات الجزائريين لمهاجري هذا البلد الجار. ونُقل عن هؤلاء المهاجرين شهادات بتعرضهم لمعاملة غير لائقة أثناء ترحيلهم، وهو ما دفع بالمفوضية إلى توجيه ملاحظات شديدة إلى السلطات الجزائرية ودعوتها إلى وقف "الطرد الجماعي للمهاجرين".

وخلال جولاتهم الاستطلاعية، أجرى المحققون الأمميون زيارات إلى نيامي وأغاديز وأرليت في النيجر، حيث التقوا مع عينات من المهاجرين المرحلين من الجزائر في الأشهر الأخيرة. وما يعيبه معظم الأشخاص الذين تحدث إليهم فريق حقوق الإنسان؛ هو عدم استفادتهم من تقييم فردي كما تقتضيه القوانين، وعدم إبلاغهم بأسباب احتجازهم، وعدم السماح لهم بالتقاط ممتلكاتهم أو جوازات سفرهم أو أموالهم قبل أن يتم طردهم، ما اضطر الكثيرين إلى ترك كل ما يملكونه.

ونُقل عن المهاجرين المرحلين، شهادات عن وجود حالات فزع لدى المهاجرين الباقين في الجزائر خوفا من تعرضهم للمصير نفسه. وأثار المحققون مخاوف من أن حملة الطرد هذه ستعزز العنصرية وكراهية الأجانب ضد الإفريقيين من جنوب الصحراء الكبرى.

جدل في الجزائر

وتتقاسم المنظمات الحقوقية المستقلة نظرة المفوضية الأممية نفسها لحقوق الإنسان، من خلال التقرير بأن "حملات الاعتقالات والتوقيفات العشوائية، المتبوعة بطرد جماعي رهيب، قد تم تعميمها منذ بداية سنة 2018، وقد تم على إثرها طرد المهاجرين من جنسيات إفريقية مختلفة، بخاصة من غينيا وبوركينافاسو وبينين ومالي وكوت ديفوار والسنغال وليبيريا وكاميرون وسيراليون، إلى الحدود مع الصحراء دون أي قرار قضائي، وتعريضهم بالتالي للأخطار الصحية، وجعلهم عرضة للموت".

وكان لافتا، شهر ماي الماضي، توقيع 400 شخصية تمثل منظمات حقوقية ومدنية عريضة بعنوان "كلنا مهاجرون"، نددوا فيها بعمليات الترحيل "العشوائية" لأكثر من 1500 مهاجر إفريقي، وطالبوا بوقف الترحيل والتزام الجزائر بالمعاهدات الدولية ووضع قانون للعمال المهاجرين واللجوء السياسي.

من جانبها، تتمسك السلطات الجزائرية بموقفها وتعتبر عمليات الترحيل قرارا سياديا يخصها، وتدافع وزارة الداخلية عن قرارات الترحيل بالتأكيد على أن عدد المهاجرين عرف خلال السنوات الخمس الأخيرة، ارتفاعا مقلقا، فقد تجاوز 400 ألف شخص، ما يجعل الجزائر في مواجهة "نزوح كثيف للسكان"، وليس مجرد تدفق طبيعي للهجرة.

ومن الجانب الحقوقي الرسمي، تصرح شخصيات قريبة من السلطة، على غرار سعيدة بن حبيلس، رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، بأن الجزائر تتعرض إلى "حملة تشويه، تشنها بعض المنظمات غير الحكومية"، وأكدت المسؤولة في تصريحات سابقة أنه "بدلا من تشويه سمعة الجزائر التي لطالما عملت وفقا للقانون الإنساني الدولي، ينبغي على هذه المنظمات البحث عن من تسبّب في هذه الكارثة الإنسانية وتدفق المهاجرين".