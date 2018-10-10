ميهوبي يقيل مديرة مركز تطوير السينما

أقدم وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، على طرد مديرة المركز الجزائري لتطوير السينما التابع لوزارة الثقافة، شاهيناز محمدي وتعيين مصطفى معطوب خلفا لها.

وحسب المعلومات المستقاة، فإن الإقالة جاءت بعد تقرير للجنة تفتيش وزارية أفادت بفشل محمدي في تسيير المؤسسة التي وضعت على رأسها، حيث أشار إلى وجود العديد من التجاوزات وتورطها في فضائح فساد مالي وسوء التسيير الإداري، إضافة إلى قيام العديد من الفنانين والمنتجين بتقديم شكاوى ضدها.كما ذكر التقرير تفاصيل مشاركة الجزائر بمهرجان “كان” بفرنسا في طبعته الأخيرة، الذي عرف سوء تنظيم وتسيير ما أثار العديد من ردود الفعل الغاضبة عليها.

ويشجع حفظة القرآن

أبدى وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، إعجابه بحافظ القرآن، خالد بن يوسف، الذي يشارك في مسابقة عالية المستوى مع ممثلي 68 بلدا للفوز بلقب حافظ القرآن الكريم الأول، في مدينة زغرب بكرواتيا.وقال الوزير في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر، إنه كلما تألق جزائري في أي محفل عالمي يبعث ذلك الفرح والسرور في قلوبهم، كونه يزيد في رفعة بلدهم ويعلي شأنهم، متمنيا التألق لخالد سليمان ابن برج منايل في المسابقة وتحقيق نتيجة مرموقة.