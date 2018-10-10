بالفيديو: بلماضي يرد على سعدان: “أنا جد غاضب”

رد الناخب الوطني جمال بلماضي، بشكل عنيف، اليوم الثلاثاء 9 أكتوبر، على التصريحات الأخيرة لرابح سعدان التي أطلقها عقب استقالته من على رأس المديرية الفنية الوطنية.

وقال بلماضي في ندوة صحفية عقدها اليوم: “لقد وصلت إلى الجزائر منذ أربعة أيام، تماما مع والدي الذين ذهبا الى مستغانم، سمعت تصريحاته، إنه شعور بالغضب. تم توقيف والدي من قبل أشخاص أخبروه أن ابنك منع سعدان من المطعم، انها نقطة قاتمة في التاريخ .. كان سعدان يقول أشياء عني حين كان عمري 27 سنة ، لكنني لم أرغب في دخول هذه اللعبة ..”.

وأضاف : “أنا جد غاضب من تصريحات سعدان وكل ما قاله بخصوصي لا أساس له من الصحة. والدي سألني عن صحة منع سعدان من دخول المطعم. كل ما أقوله حول سعدان هو حسبي الله ونعم الوكيل”.