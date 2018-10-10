تعرّف على تصنيف جواز السفر الجزائري عالميا

حسب مؤشر “هينلي آند لتتنرز باسبورت اندكس” لعام 2018 ،إحتل جواز السفر الجزائري، المرتبة 91 عالميا، والذي يسمح بالدخول إلى 50 دولة بدون تأشيرة.

وكان الجواز الجزائري، قدا احتل المرتبة 81 عالميا، السنة الماضية، بدخول 47 بلدا بدون تأشيرة، وقد صنفه المؤشر في المركز السابع عربيا، لتحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربيا، والمركز الـ21 عالميا، حيث تسمح بالدخول إلى 161 دولة بدون تأشيرة.

وقد منح تصنيف مؤشر “هينلي آند لتتنرز باسبورت اندكس” لعام 2018، المركز الأول لليابان، التي تسمح لمواطنيها بدخول 190 بلدا بدون تأشيرة، تليها سنغافورة بـ 189 بلدا، ثم فرنسا بـ 188 دولة، تبعتها ألمانيا بـ 188 بلدا، ثم الولايات المتحدة الأمريكية، والبرتغال بـ186 بلدا، لتصنف إيطاليا وكندا وأستراليا ضمن قائمة العشر دول الاولى التي تسمح بدخول مواطنيها لأكبر عددا ممكنا من الدول.