أنيس رحماني:دافعت عن جهاز المخابرات منذ التسعينات وتعرضت بسبب ذلك لمحاولة إغتيال

كشف المدير العام لمجمع النهار الزميل انيس رحماني أنه دافع عن جهاز المخابرات منذ مطلع التسعينات.

وقال رحماني في تغريدة له على صفحته الرسمية في تويتر انه تعرض بسبب ذلك إلى محاولات إغتيال مؤكدة،وبحمده مدد الله في العمر.

وأضاف رحماني: سأدافع عن هذا الجهاز الإستراتيجي إلى آخر ثانية من حياتي.

لكن لم ولن أرضى ثانية واحدة بأي محاولة للمساس بشرفي كصحفي فقد دفع والدي رحمه الله الثمن غاليا وهو على قيد الحياة!

كما كشف انيس رحماني ان النهار أودعت شكوى أمام العدالة ضد مسؤولي جهاز المخابرات الذين أعطوا الأوامر لإنتهاك القانون.

وقال قبول الدعوى لأول مرة في تاريخ الجزائر دليل ملموس أن القانون فوق الجميع.

وشكر المدير العام لمجمع النهار بأسمه وكل الزملاء النهار من تضامن معنا، وكل الرجال الذين وضعوا إحترام القانون فوق الجميع مهما كانت صفتهم.

وقال رحماني في تغريدة اخرى :”ظلمت في أبي وعشت قهر الظلم وأنا أرى والدي يبكي بسبب حثالة كان يتعين عليهم صون شرف المجاهد”.

سأكرس حياتي للدفاع عن والدي إلى آخر ثانية.

المرتزقة الذين لا يزالون يحاولون الإساءة إلى شرفي وشرف أسرتي.

عليهم أن يتأكدوا أنني سأكون لهم بالمرصاد مهما طال الزمن هم ومن يقف وراءهم فردا فردا.

ظلمت في أبي وعشت قهر الظلم وأنا أرى والدي يبكي بسبب حثالة كان يتعين عليهم صون شرف المجاهد. سأكرس حياتي للدفاع عن والدي إلى آخر ثانية. المرتزقة الذين لا يزالون يحاولون الإساءة إلى شرفي وشرف أسرتي عليهم أن يتأكدوا أنني سأكون لهم بالمرصاد مهما طال الزمن هم ومن يقف وراءهم فردا فردا? pic.twitter.com/Y0scYLnD9Y — Anis Rahmani أنيس (@anisrahmanidz) 9 octobre 2018