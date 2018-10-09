جولة رائعة في ولاية سوق أهراس بـ 24 صورة وفيديو

ولاية سُوق أَهْرَاسْ عاصمتها مدينة سوق أهراس تلقب بسوق الأسُودِ لأن المنطقة في السابق كانت الأُسُود تتخذ من غاباتها عرينا لها وتحوي سوقا مهما لتجارة الحيوانات المفترسة، وتُلفظ تاجيلْت في العصر العثماني

لعبت دوراً تاريخياً منذ الأزل من عهد الفينيقيين و الأمازيغ و القرطاجيين و الونداليين و الرومان وقد عرفت بأسم طاغاست إبان الحكم الروماني، مسقط رأس العديد من القادة العسكريين والمفكرين وقساوسة أمثال: تاكفاريناس، طارق بن زياد، و مكسميوس العالم بقواعد لغة لاتينية، القديسة مونيكا، وصولا إلى الثورة الجزائرية حيث لقبت بالقاعدة الشرقية

ومن مشاهير الولاية أيضا الشهيد باجي مختار و المطربة وردة الجزائرية و لاعب كرة القدم الدولي الجزائري عنتر يحيى

ذكرها المؤرخ الكبير بلينيوس الأكبر في كتبه، والجغرافي اليوناني بطليموس في الجغرافية (بطليموس)، كما وجدت في دليل سترابو و خريطة اُنطونيوس وهي خريطة للطّرقات الرّومانيّة تنسب إلى الإمبراطور ثيودوسيوس الأول، وأشتهرت بأنها مسقط رأس القديس أوغسطين الذي عاش بين 350 و 430 ميلادي و الذي وضع فلسفة مسيحية أثرت في الفكر المسيحي الغربي حتى أزمنتنا الحديثة،

تتميز بخصوبة أرضها وتنوّع فلاحتها وإنتاجها الزراعي الوفير وبمناطقها السقويّة الشاسعة والمتعدّدة، أصبحت عاصمة الولاية سنة 1984، تبعد بمسافة 640 كم عن عاصمة الجزائر ، وتبعد عن المطار الدولي وميناء عنابة بمسافة 97 كم، و لا تفصلها عن الحدود التونسية غير 40 كم عبر الحدادة

جولة في سوق أهراس بالفيديو

المصادر :

إكتشف الجزائر

Allaqta



