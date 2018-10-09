رفضت عرضا للتدريب في المغرب وسأعود للتحليل في الخليج

لم يخف المدير الفني السابق للمنتخب الجزائري رابح ماجر أسفه وحزنه بسبب إقالته من تدريب الفريق الوطني، التي جاءت حسبه سابقة لأوانها، وأكد ماجر في حديث صحفي الثلاثاء “لا يحب الحديث عن موضوع الإقالة”، وأنه كان يحمل للمنتخب الوطني مشروعا متكاملا يهدف للوصول إلى الفوز ببطولة أمم إفريقيا المقبلة إلا أن الوقت لم يسعفه رفقة الطاقم الفني لتحقيق ذلك.

وفي سياق حديثه عن مشاريعه المستقبلية في مجال التدريب، قال ماجر بأنه حصل على عرضين لتدريب أندية لم يذكر أسماءها، وعرض ثالث في المغرب، إلا أنه يفضّل عدم ركوب القطار وهو يسير. وإنما التحضير من بداية الموسم. وفيما لم يستبعد ماجر قرار العودة إلى الخليج من خلال بلاتوهات التحليل خلال الموسم المقبل، أكد صاحب الكعب العالي بأن أشغاله الكثيرة في الجزائر خلال العام الحالي، تمنعه من قبول أيعرض أو مغادرة أرض الوطن.

وفي تعليق لماجر حول مستوى أداء اللاعب الدولي محرز في الجزائر مقارنة بأدائه في أوروبا، أشار الناخب السابق للمنتخب للخضر، إلى الصعوبات التي يتلقاها لاعبو أوروبا في الملاعب الافريقية بداية من الرطوبة والطقس، اللذان يختلفان تمامًا عن الأجواء في أوروبا، وهو ما يصعب الظروف على اللاعبين.