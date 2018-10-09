“بالفيديو..سوفاك” الجزائر تكشف الستار عن سيارتي “تيغوان” و”باسات” الجديدتين

كشف مجمع “سوفاك” عن نموذجين جديدين للعلامة الألمانية “فولسفاغن” والتي شرعت في تركيبها بمصنع غيليزان،

والمتمثلة في كل من سيارة تيغوان وكذا باسات وكل واحدة ستكون بنموذجين

الكشف عن هاذين النموذجين كان في قاعة عرض جديدة افتتحها مجمع سوفاك بالابيار في الفاتح من أكتوبر الجاري، بمساحة 800 متر مربع،

توظف 42 عامل و تحتوي على ورشة خاصة بالصيانة وخدمات ما بعد البيع.

السعر تيغوان الطراز الأول 5399000 دج / الطراز الثاني 6499000 دج،

“باسات” الطراز الأول 6900 46 دج الطراز الثاني 5399000 دج.