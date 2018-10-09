هدى فرعون: تم توزيع 5 مليون “بطاقة ذهبية”

كشفت وزيرة البريد والمواصلات السلكية، هدى فرعون اليوم بأم البواقي عن توزيع 5 مليون “بطاقة ذهبية”.

معلنة أنه سيتم قبل نهاية أكتوبر الجاري فتح المركز الجديد لصناعة البطاقات المغناطيسية.

والذي سيسمح بتوفير هذا النوع من البطاقات بسرعة أكبر لفائدة زبائن بريد الجزائر الذين يفوق عددهم 20 مليون زبون.

وكشفت فرعون أيضا أنه تم خلال سنة 2018 توظيف 2811 عاملا بمؤسسة بريد الجزائر.

وأوضحت الوزيرة أن معظم التوظيفات الجديدة التي تمت خلال 2018 ببريد الجزائر تتمثل في مناصب عمل خاصة بأعوان الشبابيك وسعاة البريد.

و قالت فرعون ان كان هناك تحد من أجل تثبيت أصحاب العقود المؤقتة بمؤسسة بريد الجزائر.

حيث تم منذ شهر جويلية 2017 إلى غاية اليوم تسوية وضعية 4500 عامل من أصل 5500 عامل.

وتم اليوم إمضاء عقود تسوية وضعيات 927 عاملا المتبقين بمؤسسة بريد الجزائر والذين استفادوا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبريد.

من بعقود عمل دائمة منهم 33 عاملا بمدينة أم البواقي استلموا خلال فعاليات الحفل عقود عملهم الدائمة.

وسيسمح تثبيت هؤلاء العمال في مناصبهم بتحسين ظروف العمل بمؤسسات بريد الجزائر فضلا عن أنه سيفتح المجال للتوظيف مستقبلا.

ولفتت الوزيرة إلى أن هذه المؤسسة تصب في صميم الاقتصاد الوطني باعتبارها الموفر للسيولة المالية للمواطنين.