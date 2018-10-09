أنيس رحماني يقاضي مسؤولي جهاز المخابرات في قضية الصحفي جربال

أعلن المدير العام لمجمع النهار، أنيس رحماني، اليوم الثلاثاء 9 أكتوبر ، عن إيداع شكوى أمام العدالة ضد مسؤولي جهاز المخابرات الذين “أعطوا الأوامر لإنتهاك القانون”، على حد تعبيره.

وقال أنيس رحماني في تغريدة على حسابه الشخصي على توتير، إن قبول الدعوى لأول مرة في تاريخ الجزائر دليل ملموس أن القانون فوق الجميع.

وأضاف المدير العام لمجمع النهار ” بإسمي وكل الزملاء في النهار، أشكر من تضامن معنا وكل الرجال الذين وضعوا إحترام القانون فوق الجميع مهما كانت صفتهم”.

وكان مجمع النهار قد أعلن صبيحة اليوم عن اعتقال الصحفي ورئيس تحرير النسخة الفرنسية للنهار Alger 24 إسماعيل جربال من أمام مقر المجمع الإعلامي الواقع بسعيد حميد بالجزائر العاصمة.، وبعدها بنحو ساعتين بثت قناة النهار أخبار عاجلة عن إطلاق سراح الصحفي بأمر من النيابة العامة.