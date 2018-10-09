نواب الموالاة يرفضون الوساطة ويتمسكون برحيل بوحجة

رفض رؤساء الكتل البرلمانية للموالاة التراجع عن مطالبتهم بإستقالة رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب، في تصريح للصحفيين إن الكتل البرلمانية للموالاة ترفض الوساطة في الأزمة التي يمر بها البرلمان، في ظل توافقهم حول ضرورة رحيل بوحجة من منصبه.

ودعا رؤساء الكتل الخمسة الممثلين للأفلان والأرندي وتاج والأمبيا والأحرار في إجتماع بمقر كتلة الحركة الشعبية الجزائرية رئيس الغرفة السفلى السعيد بوحجة للإستقالة باحترام، متمسكين بقرار تجميد نشاطاتهم إلى غاية استقالته من المنصب.