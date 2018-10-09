الأفامي يدعو الجزائر لتسقيف التمويل غير التقليدي

اقترح صندوق النقد الدولي على الحكومة في حالة الابقاء على التمويل غير التقليدي وطباعة النقود اتخاذ اجراءات وقائية معتبرة من أجل تسقيفه في الحجم و في الزمن مع تطبيق نسبة السوق عليه.

لن يتجاوز نمو الاقتصاد الوطني 2.5 في المائة خلال السنة الجارية، حسب توقعات صندوق النقد الدولي في تقريره السداسي حول الآفاق الاقتصادية العالمية، وهو مستوى ضعيف ودون المستوى على الرغم من ارتفاعه مقارنة المعدل المسجل في سنة 2017، حين بلغ 1.4 بالمائة .

وقد عدل صندوق النقد الدولي توقعه لهذه السنة بتراجع طفيف حيث قدر نسبة النمو ب 2.5 بالمائة مقابل 3 بالمائة المتكهن بها في تقرير شهر أفريل، في حين أبقى على توقعه لسنة 2019 على حاله أي بنسبة 2.7 بالمائة، وبالموازاة مع ذلك خفض الصندوق توقعاته الخاصة بالتضخم إلى 6.5 بالمائة في 2018 بدلامن 7.4 بالمائة المتوقعة في البداية.

كما توقعت مؤسسة بروتون وودس أن تكون نسبة التضخم خلال 2019 في حدود 6.7 بالمائة، مسجلة بذلك تراجعا مقارنة بنسبة 7.6 بالمائة المتوقعة خلال شهر أفريل. ومن المرتقب أن يبلغ عجز الحساب الجاري هذه السنة، حسب نفس التقرير -9 بالمائة من الناتج المحلي، على أن يتراجع بشكل أكبر خلال 2019 ليمثل- 7.9 بالمائة من الناتج المحلي الخام.

وحسب نفس التوقعات فان البطالة ستبقى مستقرة خلال 2018 في نسبة 11.6 بالمائة مقابل 11.7 بالمائة في 2017 على أن تسجل ارتفاعا طفيفا في 2019 حيث يتوقع أن تبلغ 12.3 بالمائة، وفي نتائجه الخاصة بتقييم الاقتصاد الجزائري الصادرة في جوان أكد صندوق النقد الدولي أنه أمام الجزائر نافذة من الفرص “لبلوغ الهدف المزدوج الخاص بتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وترقية النمو المستدام”.

وحسب مؤسسة بروتون وودس من الممكن في ظل ارتفاع اسعار النفط و مديونية عمومية منخفضة نسبيا ومديونية خارجية ضعيفة و مخزون صرف وفير تدعيم المالية العمومية تدريجيا. ويرى الصندوق الذي اقترح التحكم في السياسات الاقتصادية أن تصويب التعديلات الهيكلية ضروري لترقية بروز اقتصاد يدعمه القطاع الخاص و متنوع و من ثم تقليص التبعية للبترول و الغاز. لكن الأمر سيتطلب حسب ذات المؤسسة، اللجوء الى مجموعة واسعة من وسائل التمويل لاسيما اصدار سندات ديون عمومية بنسب السوق و اقامة شراكات عمومية-خاصة و بيع أصول و قروض خارجية لتمويل مشاريع استثمارات محددة.