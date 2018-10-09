مدرب البنين:”مهمتنا إيقاف رياض محرز” !

أكد مدرب منتخب البنين ميشال دوسيي، أن مواجهة الجزائر ستكون صعبة لإمتلاكها لاعبين كبار في صورة نجم مانشستر سيتي رياض محرز.

ونقل موقع “البنين فوت” تصريحات للتقني الفرنسي قال فيه:”مواجهة المنتحب الجزائري صعبة لأنه يملك لاعبين من المستوى العالي”.

وأضاف:”قبل كل شيء علينا إيقاف رياض محرز الذي يلعب في نادي كبير كمانشستر سيتي وفي أعلى مستوى في أوروبا”.

وختم دوسيي حديثه قائلا:”صحيح أن محرز سيكون الأبرز في اللقاء، لكن تتواجد أسماء آخرى في صورة براهيمي وبن طالب”.

يذكر أن المنتخب البنيني سيواجه نظيره الجزائري في مواجهة مزدوجة (12 أكتوبر/16 أكتوبر) لحساب تصفيان كأس أمم إفريقيا 2019.