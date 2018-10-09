فرعون: توظيف 2811 عامل ببريد الجزائر

أكدت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة هدى إيمان فرعون، الثلاثاء، أنه تم خلال السنة الجارية توظيف 2811 عامل بمؤسسة بريد الجزائر عبر الوطن، في وقت تستعد المؤسسة إلى فتح المركز الجديد لصناعة البطاقات المغناطيسية والذي سيسمح بتوفير هذا النوع من البطاقات لفائدة 20 مليون زبون لدى بريد الجزائر.

وأوضحت الوزيرة خلال ندوة صحفية عقدتها عقب زيارة العمل والتفقد التي قادتها إلى هذه الولاية أن معظم التوظيفات الجديدة التي تمت خلال 2018 ببريد الجزائر تتمثل في مناصب عمل خاصة بأعوان الشبابيك وسعاة البريد.

وقالت هدى إيمان فرعون، في سياق التوظيف: “كان هناك تحد من أجل تثبيت أصحاب العقود المؤقتة بمؤسسة بريد الجزائر حيث تم منذ شهر جويلية 2017 إلى غاية اليوم تسوية وضعية 4500 عامل من أصل 5500 عامل يشتغلون بعقود عمل مؤقتة”.

وتم اليوم الثلاثاء أيضا وفقا لتصريح فرعون إمضاء عقود تسوية وضعيات 927 عامل المتبقين بمؤسسة بريد الجزائر والذين استفادوا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبريد المصادف لـ9 أكتوبر من كل سنة والذي أشرفت الوزيرة على إحيائه بولاية أم البواقي بعقود عمل دائمة منهم 33 عاملا بمدينة أم البواقي استلموا خلال فعاليات الحفل عقود عملهم الدائمة.

وأضافت الوزيرة: “سيسمح تثبيت هؤلاء العمال في مناصبهم بتحسين ظروف العمل بمؤسسات بريد الجزائر فضلا عن أنه سيفتح المجال للتوظيف مستقبلا”.

وبشأن عصرنة مؤسسة بريد الجزائر لفتت الوزيرة إلى أن هذه المؤسسة تصب في صميم الاقتصاد الوطني باعتبارها كما قالت- الموفر للسيولة المالية للمواطنين وهو ما يسمح بتدوير عجلة الاقتصاد الوطني.وتحدثت الوزيرة بالمناسبة عن الجهود المبذولة من طرف مؤسسة البريد والتي من بينها توزيع 5 ملايين “بطاقة ذهبية” معلنة في هذا الصدد أنه سيتم قبل “نهاية أكتوبر الجاري” فتح المركز الجديد لصناعة البطاقات المغناطيسية والذي سيسمح – حسبها – بتوفير هذا النوع من البطاقات بسرعة أكبر لفائدة زبائن بريد الجزائر الذين يفوق عددهم 20 مليون زبون.