سكيكدة .. 5 سنوات سجنا لشاب إنتحل صفة ضابط في المخابرات

قضت اليوم محكمة الجنايات الإستئنافية بمجلس قضاء سكيكدة بعقوبة السجن النافذ لمدة 5 سنوات في حق الشاب “ب ، ف ” 42 سنة إنتحل صفة ضابط في صفوف المخابرات.

بعد متابعته بجناية التزوير في محررات تجارية ومصرفية وإدارية، واستعمال المزور إضرار بالخزينة العمومية والغير.

وكذا جنحة النصب، جنحة إنتحال صفة عسكرية، وجنحة حيازة سلاح من الصنف السادس بدون مبرر شرعي.

وتعود حيثيات هذه القضية تعود إلى شهر أكتوبر من العام الماضي، عندما تقرب المتهم من أعوان الأمن المكلفين بحفظ النظام.

خلال عملية ترحيل الحي القصديري المعروف بالماتش بعاصمة الولاية، مقدما نفسه.

على أنه ضابط عسكري برتبة عقيد يشغل قائد مركز مكافحة الجوسسة بالناحية العسكرية الأولى بالجزائر العاصمة، وطالب بالقائمة الاسمية للمعنيين بالترحيل.

وبعد المعاينة الأولية للبطاقة بعد تقديمها تبين أنها تحوي عدة إختلالات خاصة فيما يخص الرتبة.

ما موجود في الصورة وما تحدث عنه المتهم غير مطابق، وكذا شعار الجيش الوطني الشعبي غير مطابق للشعار الرسمي.

بالإضافة إلى وجود كتابات على الصورة التي لا تتوفر فيها المقاييس ورموز أخرى جعلت أمر البطاقة مشكوك فيه من قبل عناصر الأمن.

ليتم على الفور توقيف المعني ومباشرة عملية تفتيش خاصة السيارة التي يستقلها وهي سيارة مستأجرة.

حيث عثر بداخلها على صاعق كهرابائي بدون رقم، وحاسوب محمول، الذي وبعد استغلاله تم العثور على ملفات مهمة.

قام المعني بتزويرها منها وثائق تحض هيئات عمومية، وزارات ومديريات، وحتى أختام وزارة الدفاع الوطني وإطارات سامية بالمؤسسة العسكرية.

خلال المحاكمة اعترف المتهم بما نسب إليه ، وصرح بأنه شطب من الجيش سنة 2002، وبتاريخ الوقائع قصد الخيم المخصصة لعملية التوزيع الخاصة بحي الماتش.

من أجل التأكد من وجود إسم صهره من عدمه فقط، مضيفا بأنه هو من قام بتزوير البطاقة المقدمة من قبله باستعمال أجهزة ملكه دون مساعدة أي شخص.

وأنه قام بتزوير عديد الملفات الخاصة بتأشيرة ” شنغن” لعدة شباب مقابل مبالغ مالية معتبرة.